Politico: Германия стремится сохранить американские войска на своей территории

По данным издания Politico, Германия стремится сохранить присутствие американских войск и военной техники на своей территории. Власти ФРГ предпринимают усилия, чтобы предотвратить вывод американского контингента.

Издание отмечает, что Берлин продолжает в значительной степени полагаться на поддержку США, включая не только размещение 35 000 военнослужащих, но и наличие американских ядерных боеголовок в Бюхеле, что является важной составляющей стратегии обороны НАТО.

Хотя в Берлине осознают, что американское военное присутствие не будет вечным, правительство ФРГ выражает обеспокоенность относительно слишком быстрого вывода войск. В частности, министр обороны Борис Писториус посетил Вашингтон, чтобы прояснить ситуацию и убедиться, что Германия остается в курсе событий. После встречи с американским коллегой Питом Хегсетом он заявил о надежде Берлина на пересмотр позиции США.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине три зенитных ракетных комплекса Patriot.