На Западе рассказали, как может развалиться НАТО

Американски адмирал ВМС в отставке Джеймс Ставридис назвал сценарий, при котором военно-политический блок НАТО развалится и прекратит свое существование. Об этом он заявил в материале для Bloomberg, передает РИА Новости.

Сам Джеймс Ставридис является бывшим верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Он, основываясь на знаниях о внутренней кухне альянса, заявил, что блок может развалиться. По его оценке, это возможно, если США решат выйти из НАТО. Это приведет к потере союзников, а также дорогостоящему выводу 100 тысяч солдат и техники из Европы. Возвращать придется в том числе корабли и истребители.

По словам Ставридиса, выход американцев из НАТО был бы «ошибкой колоссальных масштабов». При этом риск развития такого сценария есть. По словам экс-адмирала ВМС, ряд влиятельных политиков выступают как раз за выход США из альянса. Кроме того, работой европейских союзников недоволен Дональд Трамп. Недавно он заявил, что если партнеры из ЕС не возьмут на себя финансовую ответственность за собственную безопасность, то США действительно покинут блок.

Ранее сообщалось, что экс-главком НАТО в Европе заявил о риске исчезновения альянса.