Украина может быть автоматически принята в Североатлантический альянс даже после достижения мирного соглашения, но при одном условии. Об этом пишет The Guardian.

Иностранные обозреватели заявили, что сенаторы США разработали план по вступлению Украины в НАТО. По их задумке, Незалежную смогут принять в альянс, если после урегулирования конфликта Россия нарушит режим огня. Это расценят как срыв перемирия и включат Украину в военно-политический блок автоматически.

Главы некоторых стран Европы уже поддерживали идею американских сенаторов. Один из них — финский президент Александер Стубб. На грядущей встрече лидеров стран Европы план предадут огласке и обсуждению. Мероприятие запланировано на 17 февраля в Париже, уточняется в статье.

Напомним, на днях генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине не обещали членство в союзе по итогам конфликта. Также включение в альянс не может быть условием для заключения мира.

Ранее Telegraph сообщил, что в Британии обвинили Украину в расточительстве.