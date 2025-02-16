В Великобритании обвинили ВСУ в неэффективной тактике, растрате и расточительном использовании переданной западной техники. Об этом со ссылкой на свои британские источники из военных кругов передает Telegraph.

Британские обозреватели отметили, что армия Украины применяет оружие, в том числе и переданное Западом, по типичной советской тактике. Сочетать современную технику с таким подходом было ошибкой, что показывают поражения ВСУ на фронте. Вкупе это приводит к огромным материальным потерям, что расценили в Британии как расточительство. В военных кругах возмущены ситуацией.

«Киевские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО», — сказано в публикации.

В качестве примера привели действия ВСУ. Например, известно, что бойцы делают выстрел из пяти или шести противотанковых комплексов NLAW одновременно, а это оценивается в более чем в 100 тысяч британских фунтов, или по актуальному курсу — около 125,2 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что элитную морскую пехоту Украины вывели из Курской области.