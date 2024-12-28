На Западе рассказали, кто будет решать вопросы по Украине
BZ: переговоры по Украине будут вестись между Россией и США
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Ключевые вопросы, касающиеся Украины, будут решаться исключительно между Москвой и Вашингтоном, сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.
По информации издания, несмотря на предложения ряда европейских стран, которые стремятся внести свои инициативы, окончательное решение о прекращении огня на Украине будет находиться в руках великих держав — России и США. Главные проблемы будут обсуждаться на двусторонней основе.
Согласно статье, существуют позиции, отказ от которых неприемлем для одной из сторон. Например, Россия не допустит присутствия западных войск на своей территории и противится членству Украины в НАТО. Если Запад будет настаивать на этих условиях, это приведет к провалу переговорного процесса.
Ранее сообщалось, что Словакия вызвалась стать местом проведения переговоров по Украине.