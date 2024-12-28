По информации издания, несмотря на предложения ряда европейских стран, которые стремятся внести свои инициативы, окончательное решение о прекращении огня на Украине будет находиться в руках великих держав — России и США. Главные проблемы будут обсуждаться на двусторонней основе.

Согласно статье, существуют позиции, отказ от которых неприемлем для одной из сторон. Например, Россия не допустит присутствия западных войск на своей территории и противится членству Украины в НАТО. Если Запад будет настаивать на этих условиях, это приведет к провалу переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что Словакия вызвалась стать местом проведения переговоров по Украине.