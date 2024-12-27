Словакия готова стать территорией, на которой будут проходить переговоры по прекращению украинского конфликта. Об этом в запрещенной в РФ соцсети написал Роберт Фицо, словацкий премьер-министр.

Фицо предложил всем заинтересованным в мирной инициативе сторонам подумать о Словакии, которая окажет гостеприимство и готовность к такому шагу. Он заверил, что не принадлежит к числу политиков, которые поддерживают войну, и не считает нужным ослабить Россию.

«Не понимаю, почему украинский президент отвергает перемирие. Я не понимаю, почему украинское политическое руководство тащит всю страну к катастрофе», — указал он.

Премьер Словакии добавил, что позиции Киева с каждым днем становятся все хуже, он теряет в результате собственной авантюры все больше территорий. Именно его страна, по мнению Фицо, может стать площадкой для переговоров на любом уровне.

Ранее украинский президент Зеленский признался, что действительно предлагал деньги Фицо. По его словам, это была не взятка, а компенсация из-за потери возможности получать газ из РФ через территорию Украины.