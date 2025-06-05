На Западе рассказали о подготовке Зеленского к скандальной встрече с Трампом в Белом доме

Украинского президента Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом в Овальном кабинете специально инструктировали американские конгрессмены. Он все-таки умудрился провалиться. Об этом сообщила газета Politico.

Издание сослалось на свои источники из Конгресса Соединенных Штатов. Они утверждают, что до приезда в Вашингтон Зеленский усиленно штудировал специальный курс по общению с главой американского государства, составленный республиканцами. Это никак не помогло ему, и встреча закончилась скандалом. По некоторым данным, ряд глав других государств очень эмоционально отреагировали на такой казус.

«То, что пережил Зеленский, стало огромным уроком для других мировых лидеров. Без сомнения, все очень внимательно это изучали», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Мерц перед встречей с Трампом специально звонил другим лидерам и консультировался по поводу правил поведения при общении с президентом США. Он специально говорил по этому поводу с Эммануэлем Макроном и Киром Стармером, французским лидером и премьером Великобритании.