На Западе рассказали о влиянии Трампа на курс США еще до инаугурации

Несмотря на то, что процедура официального введения в должность Дональда Трампа состоится только 20 января следующего года, он уже начал влиять на международные отношения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Один из бывших сотрудников администрации Трампа считает, что его экс-руководитель заметно более жесток в методах управления, поэтому он будет иметь фору в международных отношениях по сравнению с Байденом. Именно из-за его жесткости руководство ряда государств начнет менять свою политику еще до официального возвращения Трампа во власть. Некоторые будут опасаться мести за свое предыдущее поведение, другие же станут пытаться воспользоваться оставшимся временем в личных целях.

Больше всех смена руководства Белого дома затронет Украину и Израиль. Украина уже сменила тон своих заявлений, она по другому стала видеть возможные переговоры. А вот лидеры Израиля укрепили свое видение в решении ближневосточного конфликта, так как считают, что Трамп поддержит их страну в нынешней ситуации. Нетаньяху теперь вряд ли пойдет на какие-то уступки.

Ранее появились сообщения, что Макрон во время своего звонка по телефону Трампу попытался выбить некие уступки со стороны России в отношении Украины. Французский лидер требовал от свежеизбранного президента США обеспечить давление на РФ, чтобы Кремль при переговорах отказывался от собственных требований.