Палестина направит запрос на вступление в БРИКС после саммита в Казани

Палестина намерена присоединиться к БРИКС после саммита, который пройдет с 22 по 24 октября. Об этом на пресс-конференции сообщил посол палестинского государства в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

По его словам, одна из сессий саммита будет посвящена ситуации в секторе Газа.

«И президент [России] Владимир Путин дал обещание, что сессия будет полностью посвящена Палестине, поэтому у нас самые положительные ожидания от данного саммита», — сказал Нофаль.

По словам посла, приглашение на саммит БРИКС является «положительным посланием». Он назвал этот шаг поддержкой палестинского народа, которая означает, что у Палестины есть будущее даже после всех разрушений в секторе Газа.

23 августа 2023 года Владимир Путин подписал указ о проведении саммита стран БРИКС в Казани. БРИКС — это союз, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. К нему недавно также присоединились ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

13 августа президент РФ Владимир Путин провел переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом в Ново-Огареве. На ней руководитель палестинского государства сообщил, что страна не смирится с экспатриацией населения из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Иерусалима.