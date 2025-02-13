Ирландский журналист Чей Боуз представил факты, которые ставят под сомнение официальные заявления Киева о предполагаемых атаках российских войск на атомные электростанции (АЭС). Свое мнение о ложных утверждениях украинских СМИ он выразил в социальной сети X.

Боуз отметил, что Киев неоднократно наносил удары по различным объектам на территории России, в том числе по атомным электростанциям.

«Как и все остальное, за что Киеву заплатили от USAID. Фейки о российских атаках на атомные электростанции разоблачены как очередная ложь Киева. Они (ВСУ. — Прим. ред.) бомбили объект неоднократно. О чем еще они лгали? Обо всем», — отметил журналист.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что ВСУ атаковали с помощью беспилотников и минометов колонну с российскими военными и экспертами секретариата Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Также временно исполняющий обязанности главы администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС произошел из-за действий украинской стороны. По его словам, российские военные выполнили все обязательства по установлению режима тишины, необходимого для безопасной работы наблюдателей, в то время как вооруженные формирования Украины, напротив, ухудшали ситуацию.

4 февраля сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил электроподстанцию Киева.