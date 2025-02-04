Глава МАГАТЭ Гросси посетил Киевскую электроподстанцию

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в рамках своей очередной поездки по Украине посетил Киевскую электроподстанцию. Запись об этом он сделал в социальной сети Х.

По утверждению Гросси, его поездка связана с желанием оценить все риски украинским энергообъектам, а также оказать поддержку для предотвращения опасностей. По его словам, атомным станциям необходима подача электроэнергии, чтобы обезопасить их. Подстанция является важной частью общей системы.

«Ядерная авария может произойти не только в результате прямого нападения на станцию, но и в результате нарушения энергоснабжения», — указал он.

Эта поездка Гросси на Украину стала 11-й по счету с момента начала специальной военной операции.

Ранее в РФ заявили, что не считают нужным согласовывать новый визит Гросси на российскую территорию. В его приезде нет никакой необходимости и целесообразности, такое заявление сделал Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене.