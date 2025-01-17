Обстановку в Белом доме перед уходом Байдена сравнили с моргом

Телеканал NBC News сообщил , что настроение в Белом доме перед завершением срока Байдена можно сравнить с обстановкой в морге. Источники утверждают, что президент и его окружение находятся в состоянии глубокой подавленности.

По информации, Байден уходит с поста с ощущением, что внес значимый вклад в достижения страны, которые, по его мнению, не были должным образом оценены гражданами.

Также подчеркивается, что Байден испытывает широкий спектр эмоций — от меланхолии до смирения, гнева и тоски, размышляя о своем наследии.

Один из высокопоставленных чиновников администрации связал мрачные настроения с предстоящим возвращением Дональда Трампа в Овальный кабинет после выборов.

Ранее сообщалось, что Байден собирается покинуть Белый дом с грузовиками документов.