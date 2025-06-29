По информации американских журналистов, занимающихся расследованиями, Великобритания играет центральную роль в подготовке украинских военнослужащих для осуществления диверсий против российского Черноморского флота. По их сведениям, на протяжении нескольких лет Лондон активно тренирует украинский спецназ, стремясь подорвать влияние России в Черном море.

Согласно данным, опубликованным изданием The Grayzone, британские инструкторы обучают украинских военных тактике ведения войны под водой, использованию морских дронов и установке специализированных мин. Утверждается, что эти действия являются частью тайной стратегии Лондона, нацеленной на установление контроля над Черным морем посредством украинских сил.

В статье подчеркивается, что британские разведывательные службы и подразделения специального назначения оказывают поддержку не только в обучении, но и в разработке планов конкретных операций. Главными целями для атак, по мнению авторов, являются корабли и объекты инфраструктуры Черноморского флота России.

Особое внимание обращается на незащищенность российских подводных лодок. Согласно изданию, они могут стать мишенью для диверсий вблизи портов и военно-морских баз. При этом отмечается, что в открытом море данные субмарины могут действовать беспрепятственно, так как у Украины отсутствуют ресурсы для эффективной борьбы с ними на глубине.

Ранее сообщалось, что украинцам начали отказывать в убежище в Британии.