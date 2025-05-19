Президент России высказался за прекращение боев на Украине

Российская сторона поддерживает остановку боестолкновений на Украине, но следует выработать наиболее действенные пути к мирной договоренности. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, во время телефонного разговора глава Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил свое видение ситуации по поводу завершения боевой конфронтация и достижения перемирия.

«И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», — завил Путин представителям СМИ.

Ранее эксперт Юрий Светов сделал прогноз о том, что диалог между главами России и Соединенных Штатов вряд ли послужит прорыву в урегулировании украинского конфликта.