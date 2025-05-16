На Западе сообщили о панике на Украине после высказываний Трампа

На Украине сильно встревожились теми словами Дональда Трампа, где он говорит о будущей встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Трамп ранее в своем выступлении сообщил, что мир на Украине наступит только тогда, когда он и Путин встретятся лично, «лицом к лицу».

«Украинцы наверняка почувствовали волну тревоги, услышав недавнее заявление Трампа», — указало издание.

Автор статьи добавил, что на Украине беспокоятся из-за того, что президент США пойдет на любую уступку РФ ради достижения мира. Он также подчеркнул, что прекращение поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов является лишь вопросом времени.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится, как только это можно будет организовать. После поездки по Ближнему Востоку глава Белого дома собирается в Вашингтон, чтобы отдохнуть и разобраться с накопившимися делами. Вслед за этим может состояться организация встречи между двумя лидерами.