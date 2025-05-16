Трамп сообщил, что встретится с Путиным, «как только сможет»

Встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом состоится тогда, когда появится такая возможность. Об этом сообщил сам глава Белого дома, его слова привел ТАСС.

Сейчас Трамп совершает визит в Объединенные Арабские Эмираты. Он заявил, что после этого собирается вернуться в Вашингтон. По его утверждению, ему надо увидеть новорожденного внука, вслед за этим президента США ожидает накопившаяся работа. Трамп добавил, что встреча с Путиным может состояться тогда, когда это удастся согласовать и организовать. Он выразил надежду, что в ближайшие недели Украине и России удастся договориться между собой, за счет чего мир станет более безопасным.

«Мир стал сейчас находиться в безопасности, и я думаю, что в течение двух или трех недель он станет намного безопаснее», — указал он.

Ранее сообщалось, что администрация запросила от Пентагона выделение еще 20 тыс. военнослужащих для их размещения на границе. Частям Национальной гвардии предстоит подключиться для борьбы с нелегальной миграцией.