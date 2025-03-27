На Западе сообщили печальные для Зеленского новости

Коалиция европейских стран, призванная оказать посильную помощь Украине, начала разваливаться всего через десять дней после создания, сообщил на своей странице в соцсети ирландский журналист Чей Боуз.

Так он отреагировал на новость о том, что Великобритания и Франция отказались от идеи размещения войск на Украине в пользу поставок оружия. Таким образом, «коалиция желающих» продержалась всего десять дней, заключил Боуз.

Напомним, 13 марта агентство Bloomberg сообщило о намерении президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера привлечь 37 государств к созданию так называемой коалиции желающих — стран, которые готовы отправить своих военных на Украину в качестве миротворцев и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Ранее сообщалось о том, что во Франции раскритиковали Макрона за планы увеличить военную помощь Украине.