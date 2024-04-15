На Западе Украины сотрудники военкомата задержали и бросили мужчину в лесу

В Закарпатской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) арестовали на блокпосту у границы со Словакией мужчину, а потом бросили его в лесу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что мужчину обнаружили пограничники, которые также арестовали его. Об этом инциденте рассказала девушка молодого человека. По ее словам, они вместе с компанией ехали на автомобиле. Сотрудники военкомата остановили их в селе Нижние Ворота.

Также девушка рассказала, что молодого человека посадили в автобус, объяснив это уточнением данных о нем. После его увезли в Мукачевский военкомат, в котором он провел несколько часов. Там гражданину Украины сообщили, что доставят его на военно-врачебную комиссию.

«Его вывезли к границе со Словакией и выбросили в 200 метрах от границы в лесу. Мужчина не знал, куда идти, карты не загружались. Вскоре его задержали пограничники», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что молодому человеку могут выписать штраф за попытку незаконно пересечь границу Украины. В военкомате информацию о том, что гражданина выкинули в лесу, отвергают, как и то, что его арестовали.

Информация о конфликтных ситуациях между гражданами Украины и сотрудниками ТЦК появляется в украинских СМИ регулярно. Кроме того, в мессенджерах появляются видеофрагменты, на которых сотрудники военкоматов пытаются вручить убегающим гражданам повестки. Сотрудники военкоматов подстерегают граждан в различных местах, в том числе в спортивных залах и на рынках.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует мобилизация. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно продлевал ее действие.

Ранее мы сообщали, что на Украине приняли в первом чтении закон о мобилизации, предусматривающий ограничительные меры для тех, кто «бегает» от повесток.