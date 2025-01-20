На Западе усомнились в том, что Зеленский продержится у власти до конца года

Сигналы, идущие из США, говорят о том, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост на протяжении 2025 года. Так считает Иван Качановский, профессор университета Оттавы, он изложил свою точку зрения в соцсети Х.

Ранее сын президента Трампа написал в Сети, что Зеленский трижды делал попытки получить приглашение на инаугурацию президента США. После всех отказов он стал делать вид, что его отсутствие на официальной церемонии — его собственный выбор. По мнению Качановского, это очень плохое предзнаменование для украинского лидера.

«Явно дурной знак для Зеленского. Он вряд ли останется у власти до конца этого года», — указал профессор.

Ранее по поводу отсутствия Зеленского на инаугурации Трампа едко высказалась Мария Захарова. Она заявила, что президент Украины якобы занят домашними делами, но не уточняет, что его не пригласили на церемонию. На протяжении 2024 года он побывал более чем в 30 странах, и никакие дела не остановили Зеленского от постоянных поездок.