Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что настоящая причина отсутствия Владимира Зеленского на инаугурации Дональда Трампа заключается в неприглашении его на это мероприятие. Таким мнением она поделилась в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский, комментируя свое отсутствие на предстоящей инаугурации Трампа, заявил, что будет занят «домашними делами». Захарова усомнилась в истинности этого оправдания.

«Ведь за 2024 год просроченный побывал более чем в 35 странах, и "домашние дела" его не смутили», — сыронизировала официальный представитель российского МИДа.

Она привела в примеры его недавние визиты в Германию, Италию и Польшу всего за две недели. Захарова указала на то, что Зеленский трижды пытался организовать визит в Вашингтон, однако все его запросы были отклонены.

Трамп вернется в Белый дом после четырехлетнего срока правления Джо Байдена. Республиканец вновь займет пост главы государства США и станет 47-м президентом страны. Инаугурация Трампа состоится в понедельник, 20 января.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что зверства ВСУ в Курской области подтверждают неонацистский режим Киева.