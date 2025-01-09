НАТО испытывает значительные трудности в обеспечении уровня сдерживания России, который необходим для обеспечения безопасности в Европе. В этом уверены аналитики газеты Financial Times (FT).

Эксперты отмечают, что альянс на треть недотягивает до требуемых параметров, что вызывает беспокойство на фоне растущих угроз со стороны Москвы и неопределенности, связанной с внешней политикой США при администрации Дональда Трампа.

Отмечается, что военные силы России продолжают нарастать, и их численность сейчас превышает показатели, наблюдаемые в начале украинского конфликта в 2022 году. Как отмечают эксперты, РФ активно производит танки, бронетехнику и боеприпасы.

FT также отмечает, что многие европейские государства сталкиваются с нехваткой ресурсов для ведения боевых действий. К примеру, численность британской армии на начало 2024 года составляла всего 73 520 человек — это самый низкий показатель с 1792 года. В Германии ситуация не лучше — армия насчитывает лишь 64 тыс. человек.

В публикации уточняется, что НАТО испытывает критический недостаток в противовоздушной защите, материально-техническом обеспечении, боеприпасах и защищенных коммуникациях, что ставит под сомнение способность альянса эффективно реагировать на возможные военные угрозы со стороны России.

Ранее в Пентагоне заявили о нежелании президента РФ Владимира Путина уступать Украине.