Соединенные Штаты могут лишиться своего военного авторитета, если Украина потерпит поражение в текущем конфликте с Россией. Такая статья вышла у Guardian, где приведено мнение неназванного украинского чиновника из сферы безопасности.

Украинец напомнил, что по имиджу США уже был нанесен серьезный удар, когда они вывели три года назад свои войска из Афганистана. Теперь же их репутация может получить еще более серьезный ущерб. В том случае, если Киев потерпит военное поражение, то американская армия растеряет остатки своего былого авторитета.

Ранее американский подполковник в отставке Дэвис высказался о бессмысленности сопротивления со стороны ВСУ. По его мнению, украинцы не в состоянии ни вернуть себе утраченные территории, ни успешно удерживать еще остающиеся в их руках. В итоге Украину ожидает поражение, которое эксперт считает неизбежным.