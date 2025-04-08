Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о том, что украинский президент Владимир Зеленский пытается раздуть конфликт на Украине, втягивая в него Китай. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, так Филиппо отреагировал на заявление о том, что украинские военные якобы взяли в плен двух граждан КНР. По словам политика, Зеленский решил использовать напряженность между США и Китаем такой грубой и прямой провокацией, чтобы глобализировать конфликт.

Филиппо отметил, что такая провокация в разгар торговой напряженности между двумя странами никак не может быть случайной.

Напомним, ранее стало известно о том, что на Украине предложили использовать страну как полигон для западного оружия.