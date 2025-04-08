Замминистра обороны Украины Валерий Чуркин во время эстонско-украинского оборонно-промышленного форума в Киеве заявил о том, что страны Запада могли бы использовать Украину как полигон для испытания своего перспективного оружия.

Об этом пишет ТАСС. По словам Чуркина, необходимо наращивать промышленное сотрудничество, и поэтому Украина предлагает международным партнерам использовать страну как полигон для тестирования оружия в условиях боевых действий.

При этом, в самом Киеве уже неоднократно признавали, что Украина является полигоном для испытания западного оружия — по крайней мере, об этом заявлял прошлый министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сделал грозное предупреждение ВСУ и западным инструкторам.