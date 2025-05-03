В развязывании конфликта на Украине виноваты не только власти Киева, но и все страны Европы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на YouTube.

Дональд Трамп оказывал давление на Владимира Зеленского, утверждая, что тот должен будет уступить, а к Европе и НАТО таких требований он не предъявлял, что несправедливо, считает эксперт.

В Белом доме признали роль Европы и НАТО в конфликте и признали личную ответственность Владимира Зеленского в его эскалации, отметил аналитик.

Требовать уступок от России, считает Риттер, нелогично, так как Россия победила в конфликте.

«Украина и Европа виноваты в начале конфликта, Россия вынуждена защищаться. Более того, она уже победила <…> Любые требования уступок от победителя просто нелогичны», — заключил Риттер.

Ранее был назван последний козырь Трампа против Путина.