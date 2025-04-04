Назван последний козырь Трампа против Путина

У американского лидера Дональда Трампа нет никаких козырей в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, ему остается лишь добросовестно признать поражение США на Украине. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Так он ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о том, есть ли у главы Белого дома хоть какие-то козыри в переговорах с российским лидером.

Риттер считает, что лучшим решением для Трампа будет отдать России все, что ей нужно, оставив себе ровно столько, сколько нужно для того, чтобы поражение Соединенных Штатов не было абсолютным.

По мнению аналитика, США должны выступить за мир, признав, что конфликт на Украине был их опосредованной войной против России.

«Карта добросовестности — это не жест доброй воли, а серьезная стратегическая ставка», — уверен Риттер.

Ранее Трамп дал прогноз по доходу США от введенных пошлин.