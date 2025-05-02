Стало известно, кто станет новым послом США на Украине

С 1 мая 2025 новым временным поверенным США на Украине стала Джули Дэвис. Данное решение приняли президент Дональд Трамп и госсекретарь Макро Рубио.

Об этом в ходе выступления на брифинге сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.

Напомним, в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нарастает недовольство действиями специального посланника Стива Уиткоффа.

В Белом доме стали считать, что Уиткофф взял на себя роль личного посла Трампа при президенте РФ Владимире Путине. Он также взвалил на себя полное управление всей повесткой переговоров на Ближнем Востоке.

Ранее Fox News сообщил об увольнении помощника президента США по нацбезопасности.