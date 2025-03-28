Президент Украины Владимир Зеленский остался разочарован результатами саммита «коалиции желающих», который прошел в Париже 27 марта. Об этом на своей странице в соцсети написал ирландский журналист Чей Боуз.

Он также отметил, что итоги саммита полностью противоречат целям его организаторов.

По факту Украина не получила никаких гарантий безопасности, Франция отказалась конфисковать замороженные российские активы в пользу Киева, Польша не захотела вводить на Украину войска, Евросоюз передумал размещать свои миротворческие силы на линии соприкосновения.

Напомним, целью проведения саммита было обсуждение гарантий безопасности для Украины. Участие в мероприятии приняли представители 28 государства, в том числе из Евросоюза, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. Австрия, Австралия и Канада прислали своих послов.

Ранее сенатор Пушков дал оценку поведению Стармера и Макрона по отношению к украинскому конфликту.