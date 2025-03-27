Несколько британских СМИ назвали план миротворчества главы правительства Великобритании Кира Стармера не более чем политическим театром, а коалицию желающих отправить войска на Украину французского лидера Эммануэля Макрона — не более чем фикцией. Сенатор верхней палаты парламента Алексей Пушков оценил эти публикации. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, на самом деле ключевой задачей Стармера и Макрона — не быть, а выглядеть: выглядеть содержательно, решительно, внушительно. В целом же они стараются помешать достижению мира, одновременно стремясь присоединиться к главе Белого дома Дональду Трампу, чтобы о них не забыли.

Сенатор подчеркнул, что именно в связи с этим в странах Старого Света проводится череда бесконечных саммитов, совещаний и заявлений, призванных создать впечатление бешеной активности и «лидерства» Макрона и Стармера.

Ранее в Британии рассказали, сможет ли Украина получить обещанную помощь Стармера.