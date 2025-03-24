Глава киевского режима Владимир Зеленский может не пережить мирную сделку с Россией. В этом уверен бывший полковник армии США Дэниел Дэвис, выразив свое мнение на YouTube-канале.

По его словам, если бы Москва намеревалась вести полноценные боевые действия, Киев уже давно бы столкнулся с серьезными последствиями.

«Сделку надо заключать сейчас, пока не поздно», — отметил Дэвис.

Он подчеркнул, что, несмотря на существующие предложения, Зеленский продолжает отвергать любые территориальные уступки, намекая на возможность их возвращения в будущем.

Эксперт отметил, что даже если Зеленский согласится на мирное соглашение, нет никаких гарантий, что он сможет оставаться на посту после этого решения. Также он отметил, что у Москвы остаются вопросы о легитимности президента Украины.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины, которые должны были состояться в 2024 году, были отменены. Как объяснил это решение сам Зеленский, в стране действует военное положение и мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что единственной легитимной властью в Украине остается парламент и его спикер.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, высмеял Владимира Зеленского за внешний вид после встречи делегаций Украины и США.