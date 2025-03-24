В Раде высмеяли Зеленского за внешний вид после встречи Украины и США

Президента Украины снова не пригласили на переговоры Киева и Вашингтона, сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Сам Зеленский заявил, что переговоры идут отлично, однако, считает парламентарий, это не так. Об этом говорит и внешний вид главы киевского режима. По словам Дубинского, выглядит он так себе.

«По старой традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не вхож», — написал он.

Кроме того, отметил Дубинский, украинская делегация не решала никаких вопросов на переговорах, представители американской стороны им просто сказали, где нужно поставить подписи.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в рамках встречи предложения по защите энергетических объектов и критической инфраструктуры.

Ранее глава Минобороны Украины рассказал, как прошли переговоры в Эр-Рияде.