На Западе забили тревогу из-за украинизации Европы
Украинизация Европы вызывает тревогу на Западе
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В Северной и Западной Европе полным ходом идет процесс украинизации, который вряд ли возможно остановить, заявил на своей странице в соцсети аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Он также отметил, что был свидетелем того, как данный процесс проходил в Киеве с 2014 по 2022 год и знал, что это приведет к трагедии.
Кошкович выразил надежду, что противовес украинизации в Европе может возникнуть в Польше.
Ранее сообщалось о том, что Эстония с мая прекратит льготы для украинских беженцев.