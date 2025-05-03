В Северной и Западной Европе полным ходом идет процесс украинизации, который вряд ли возможно остановить, заявил на своей странице в соцсети аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Он также отметил, что был свидетелем того, как данный процесс проходил в Киеве с 2014 по 2022 год и знал, что это приведет к трагедии.

Кошкович выразил надежду, что противовес украинизации в Европе может возникнуть в Польше.

Ранее сообщалось о том, что Эстония с мая прекратит льготы для украинских беженцев.