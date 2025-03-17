Полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил о том, что Украина может потерять контроль над Львовом. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью в украинском издании.

По данным Райснера, вскоре положение на поле боя может совсем измениться. Когда у одной стороны ресурсы стремительно заканчиваются, то и положение меняется так же быстро. Фактически, уверен полковник ВС Австрии, действует накопительный эффект: противник только зашел на позиции, а уже через секунду за спиной и уже во Львове.

Также Райснер отметил, что странам Запада необходимо быть честными самим с собой и признать, что ни военная помощь, ни санкции так и не остановили Россию. Ранее политолог Корнилов рассказал, каким образом ВСУ удается освещаться в западной прессе в столь позитивном ключе.