Политолог Владимир Корнилов пояснил, как западная пресса преподносит «успехи» украинской армии на фронте. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его мнению, издание Times выпустило репортаж из Сум с заголовком вроде «Украинские бойцы готовы до последнего сражаться в Курской области». Суть указанного материала в том, что американские журналисты берут интервью у украинского офицера, драпанувшего из Курской области и рассказывающего, как он это сделал, то есть как выезжал и сбивал дроны чуть ли не банкой помидоров.

Ранее украинские военные заявили о коллапсе и панике в Курской области.