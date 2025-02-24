На Западе заговорили об устранении Зеленского

В окружении президента США Дональда Трампа заговорили о необходимости заменить Владимира Зеленского на более послушного и сговорчивого человека, передает ABC.

Канал ссылается на источник в украинском правительстве. Там передали, что некоторые лица в окружении Дональда Трампа больше не хотят пытаться договариваться с Зеленским. Бывший комик слишком настырный и неохотно идет на компромиссы, заявили противники лидера киевского режима. Многим в администрации республиканца, да и в украинском правительстве, это не по душе.

«Они хотят, чтобы Зеленского заменили более сговорчивым преемником, который в меньшей степени будет препятствовать спорным попыткам США навязать мирное соглашение. Зеленский лично представляет проблему», — заявили источники ABC.

По мнению соратников Трампа, если последовать их плану, то урегулирования ситуации на Украине можно будет добиться быстрее. Впрочем, сами противники Зеленского никого на замену предложить не смогли.

Напомним, на днях Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы, а также урегулировать конфликт как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что на Западе предсказали незавидную судьбу Украины к концу года.