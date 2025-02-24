На Западе предсказали незавидную судьбу Украины к концу года

К концу 2025 года на Украине может начаться масштабный социальный кризис. Такое видение ситуации в социальной сети X выразил ирландский журналист Чей Боуз.

Свой прогноз он подкрепил фактами продолжающегося стремительного падения украинской экономики и усугубления кризиса. Боуз предположил, что, если ситуация не начнет развиваться по другому сценарию, то к концу 2025 года Украина окажется на грани крупного социального кризиса, который будет сопровождаться оттоком населения и ростом недовольства среди граждан.

По мнению журналиста, в тяжелой ситуации оказались сельское хозяйство и IT, ранее поддерживавшие экономику Украины, но сейчас находящиеся в незавидном положении. Кроме того, налоги продолжают увеличиваться, а ситуация с государственными финансами приобрела катастрофический характер. Исходя из имеющихся фактов Боуз сделал неблагоприятный прогноз.

«Для многих украинцев реальной угрозой становится не только безработица, но и невозможность обеспечить свои семьи базовыми продуктами», — заключил журналист.

Ранее стало известно, что $500 млрд может составить фонд восстановления Украины.