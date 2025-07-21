Украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с тем, что на него оказывается давление самыми различными силами, как на линии фронта, так и внутри собственной страны. Об этом сообщила газета Financial Times.

По утверждению издания, глава Украины пытается повысить устойчивость собственной страны в условиях конфликта. С этой целью он проводит перестановки в правительстве, чтобы позволить украинской власти и дальше выдерживать течение вооруженного конфликта. При этом сам президент сталкивается с различными вызовами с разных сторон.

«Зеленский сталкивается с сильным давлением как на поле боя, так и на внутреннем фронте», — указали журналисты.

Ранее французская газета Le Monde заявила, что реальные потери ВСУ значительно отличаются от тех, о которых говорит глава киевского режима Владимир Зеленский. По ее данным, в феврале Зеленский заявил всего о 46 тыс. погибших с начала конфликта украинских военнослужащих, однако сведения, полученные от журналистов и свидетелей боевых действий, не соответствуют представленному числу.