Военная доктрина НАТО на фоне глобальных вызовов и геополитической обстановки требует переосмысления. К такому выводу пришли эксперты издания Business Insider, которые указали на серьезные уязвимости Североатлантического альянса.

Одним из ключевых вопросов является сомнительность господства НАТО в воздушном пространстве, особенно в условиях активных боевых действий России на Украине.

Военные эксперты отмечают, что несмотря на предыдущие преимущества, альянс демонстрирует слабую подготовку к современным угрозам, связанным с развитием беспилотных систем и новых технологий.

Издание со ссылкой на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подчеркнуло необходимость полного переосмысления военной доктрины, отметив превосходство России в сфере производства и применения беспилотников и кибервойн.

В свою очередь, представители НАТО и западных оборонных ведомств заявляют о необходимости закупки дешевого, массового оружия, в первую очередь дронов, которые могли бы обеспечить более эффективное противодействие современным угрозам.

В то же время, отставной британский коммодор Стив Джерми заявил, что Россия продемонстрировала миру полную несостоятельность НАТО как военного блока. Это, по его словам, вызывает опасения относительно его способности защищать интересы союзников.

НАТО представляет собой военно-политический союз, созданный в 1949 году для коллективной обороны государств-членов. В его задачи входит защита внутренней безопасности, поддержание мира и стабильности в Европе и за ее пределами. В НАТО входят страны Северной Америки и Европы — всего государств-участниц альянса 32. Последними интегрировавшимися в союз стали Финляндия и Швеция.

Ранее сообщалось, что ФСБ нашла в Курахово иностранное оружие, предназначенное для украинских диверсантов.