В Курахово в результате скоординированной спецоперации, проведенной Управлением ФСБ России по ДНР совместно с подразделениями группировки «Восток» ВС РФ, был найден тайник с оружием иностранного производства. По данным регионального управления ФСБ, это оружие предназначалось для использования украинскими диверсионными группами во время майских праздников.

В ходе операции были конфискованы следующие виды вооружений: пара пулеметов, два ручных противотанковых гранатомета, соответствующие стандартам НАТО, два комплекса Javelin, восемь ручных гранатометов болгарского производства, 300 выстрелов к автоматическим гранатометам иностранного производства, восемь одноразовых ручных гранатометов шведского производства, четыре противотанковые мины, 20 гранат, соответствующих стандартам НАТО, 36 мин калибра 120-мм иностранного производства, а также 11 гранат для подствольного гранатомета, соответствующего стандартам НАТО.

Изъятое вооружение и боеприпасы были направлены в исследовательские центры Министерства обороны России для проведения экспертизы.

По информации ФСБ, тайник был подготовлен для осуществления диверсионно-террористических актов украинскими группами в период майских праздников на территории ДНР.

В настоящее время контрразведчики продолжают оперативные мероприятия по выявлению оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на освобожденных территориях.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в военкомате Новокузнецка.