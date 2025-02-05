Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер выразил недовольство в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее высказываний об Украине. Он считает, что в ее словах прослеживаются отголоски нацистской идеологии.

В ответ на это Риттер высказал свою точку зрения относительно слов фон дер Ляйен о том, что ЕС должен продолжать оказывать поддержку киевскому режиму, предоставляя ему оружие и боеприпасы. Кроме того, она говорила о необходимости творческого подхода к использованию замороженных активов России.

«Вы уже убили миллион украинцев. Хотите еще миллион? Твои нацистские корни дают о себе знать, Урсула!» — написал Риттер в соцсети Х.

Кстати, на портале «История.рф» уже были опубликованы документы, которые свидетельствуют о том, что в 1990 году Эрнст Альбрехт, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал Эриха Густава Шарфеттера, который был приговорен к 18 пожизненным срокам за совершение убийств в нацистских концлагерях.

Ранее фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины со стороны Евросоюза, независимо от позиции США.