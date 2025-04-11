На Западе заявили о старте подготовки к будущим выборам на Украине

На Украине приступили к подготовке к будущим выборам. Эти подготовительные мероприятия находятся на очень ранней стадии, об этом сообщило агентство Reuters.

Издание сослалось на заявление, сделанное Русланом Стефанчуком, спикером украинского парламента. Тот заявил, что Украине необходимо принять новый закон о выборах по итогам конфликта. В нем стоит прописать правила голосования и сроки их проведения. Сейчас эксперты совместно с чиновниками прорабатывают новые положения.

«Подготовка к будущим выборам началась, но она на очень ранней стадии», — указали журналисты.

Стефанчук добавил, что считает нереалистичным одновременное проведение выборов и президента, и депутатов Рады и местных органов самоуправления.

Ранее сообщалось, что на западе Украины толпа разгневанных жителей выбросила в мусорный контейнер директора местной больницы. Глава медучреждения в Житомире принял решение закрыть неврологическое отделение, и из-за этого в больницу ворвалась толпа разъяренных людей с требованием отменить такой шаг.