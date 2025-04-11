В Житомире толпа разгневанных украинцев выбросила директора больницы в мусор

На западе Украины жители Житомира взбунтовались из-за закрытия неврологического отделения местной больницы и устроили протестную акцию, передает украинский портал «Страна.ua».

По информации источника, горожане разгневались решением директора медицинского учреждения Сергея Демуса, который накануне подписал приказ о реорганизации отделения.

Закрытие неврологического отделения стало одним из шагов реформы системы здравоохранения, внедренной на Украине. В 2019 года власти страны упразднили должность главного врача. Это привело к изменениям в управлении медицинскими учреждениями — обязанности главных врачей стали возлагаться на дву отдельных специалистов.

Жители Житомира организовали митинг с требованием отменить решение о закрытии отделения и увольнении сотрудников. По мнению местных жителей, ликвидация отдела может серьезно ухудшить доступность медицинских услуг для пациентов с неврологическими заболеваниями.

На видеозаписи, размещенной в телеграм-канале «Страна.ua», видно, как группа людей, включая военных, обыскивает больницу. Встретив директора Демуса, толпа разъяренных украинцев выбрасывает его в мусорный бак.

Стоит отметил, что после этого инцидента директор больницы отменил приказ о реорганизации неврологического отделения.

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