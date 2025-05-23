Канцлер Германии Фридрих Мерц стремится ввести новые санкции в отношении России, чтобы исключить возможность запуска поставок российского газа с помощью «Северных потоков». Такое заявление сделала газета Financial Times.

Издание напомнило, что глава Еврокомиссии фон дер Ляйен при высказывании насчет будущих санкций в отношении РФ упомянула и «Северные потоки». Некий источник информации заявил, что это было сделано после консультации с Мерцем, который сам выступает против перезапуска газовых магистралей.

«Канцлер действительно поддерживает санкции против „Северного потока — 2“», — указали журналистам в немецком правительстве.

Другие источники данных говорят, что Мерц стремится подавить любую дискуссию, которая касается поставок российского газа. По этой причине решение о введении санкций в отношении «Северных потоков» решило бы проблему канцлера.

Ранее в западной прессе заявили, что Мерц пытается не допустить выхода США из мирного процесса по Украине. Согласно источникам в правительстве, недопущение выхода Трампа из мирного процесса является приоритетной задачей внешней политики Мерца. По этой причине он предложил организовать техническую встречу между европейскими государствами и США для обсуждения данного вопроса.