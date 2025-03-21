На Западе заявили об ослаблении контроля за санкциями против России со стороны США

Издание сослалось на точку зрения чиновников из Европы. Те говорят, что Соединенные Штаты фактически прекратили принимать участие в рабочих группах, созданных для контроля за санкциями в отношении РФ. Те американские представители, которые назначены в подобные группы, фактически бездействуют. Сюда входят и те структуры, которые должны следить за соблюдением ценового потолка на нефть из России.

Параллельно этому, утверждают журналисты, США сильно сократили свои усилия по выработке новых санкций. В Европе не могут пока понять, является это целенаправленной политикой Вашингтона либо всему виной обычная нехватка кадров.

Ранее сообщалось, что российская страховая компания подала в британский суд иск против одного из английских СМИ. Причиной судебного разбирательства с изданием Financial Times стали материалы, в которых говорилось о том, что «Ингосстрах» якобы предоставляет страховые услуги для «теневого флота» России.