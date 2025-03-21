На Западе заявили об ослаблении контроля за санкциями против России со стороны США
Bloomberg: Соединенные Штаты ослабили контроль за соблюдением санкций против РФ
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Власти США заметно ослабили свой контроль за соблюдением антироссийских санкций. Это утверждает агентство Bloomberg.
Издание сослалось на точку зрения чиновников из Европы. Те говорят, что Соединенные Штаты фактически прекратили принимать участие в рабочих группах, созданных для контроля за санкциями в отношении РФ. Те американские представители, которые назначены в подобные группы, фактически бездействуют. Сюда входят и те структуры, которые должны следить за соблюдением ценового потолка на нефть из России.
Параллельно этому, утверждают журналисты, США сильно сократили свои усилия по выработке новых санкций. В Европе не могут пока понять, является это целенаправленной политикой Вашингтона либо всему виной обычная нехватка кадров.
Ранее сообщалось, что российская страховая компания подала в британский суд иск против одного из английских СМИ. Причиной судебного разбирательства с изданием Financial Times стали материалы, в которых говорилось о том, что «Ингосстрах» якобы предоставляет страховые услуги для «теневого флота» России.