«Ингосстрах» подал в суд на газету Financial Times из-за новостей про санкции

«Ингосстрах» подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса против Financial Times, о чем стало известно из источников, близких к «Ведомостям».

Стало известно, что причиной судебного разбирательства с изданием стали материалы Financial Times, в которых говорилось о том, что «Ингосстрах» якобы предоставляет страховые услуги для «теневого флота» России.

«Иск направлен на защиту репутации страховщика, якобы пострадавшей от совместных публикаций Financial Times и датского издания Danwatch о том, что „Ингосстрах“ якобы страхует теневой флот России. <…> „Ингосстрах“ считает фактически неверной информацию о страховом покрытии ряда судов и в иске требует внести изменения в материалы», — пишут «Ведомости».

В настоящее время сотрудник «Ингосстраха» полагает, что давать комментарии относительно хода процесса в английском суде преждевременно. Также стало известно, что интересы страховщика в этом судебном разбирательстве представляет лондонская юридическая компания Enyo Law.

Ранее сообщалось, что страны ЕС задумали захватить российский «теневой флот» в Балтийском море.