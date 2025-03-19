Североевропейские страны потребовали план присоединения Украины к ЕС
Северные и балтийские государства потребовали план евроинтеграции Украины
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Североевропейские и балтийские страны настаивают на создании детального графика оперативного присоединения Украины к Евросоюзу, учитывая разногласия с Венгрией, сообщило издание Politico, ссылаясь на конфиденциальную переписку.
В письме подчеркивается, что двусторонние вопросы, идущие вразрез с общеевропейскими целями, не должны препятствовать продвижению Украины. Их следует решать путем конструктивного диалога с Киевом.
Издание отмечает, что это происходит на фоне опасений относительно намерений Венгрии помешать евроинтеграции Украины.
Ранее сообщалось, что Франция и Италия тормозят выделение помощи Киеву на €40 млрд.