Североевропейские страны потребовали план присоединения Украины к ЕС

Североевропейские и балтийские страны настаивают на создании детального графика оперативного присоединения Украины к Евросоюзу, учитывая разногласия с Венгрией, сообщило издание Politico, ссылаясь на конфиденциальную переписку.

В письме подчеркивается, что двусторонние вопросы, идущие вразрез с общеевропейскими целями, не должны препятствовать продвижению Украины. Их следует решать путем конструктивного диалога с Киевом.

Издание отмечает, что это происходит на фоне опасений относительно намерений Венгрии помешать евроинтеграции Украины.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия тормозят выделение помощи Киеву на €40 млрд.