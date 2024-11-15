В последнее время западные СМИ перестали освещать информацию о националистических движениях, сформированных на Украине. На это обратил внимание журналист Чей Боуз, который написал о своих наблюдениях в соцсети Х.

Боуз отметил, что подобные материалы раньше часто публиковались в газетах и других изданиях, однако теперь их стало значительно меньше.

«Западные корпоративные СМИ рассказывали правду об Украине. Сейчас? Все исчезло», — написал он.

К своему сообщению он прикрепил скриншоты публикаций об украинских националистах в американских и европейских изданиях.

По мнению Боуза, данный поворот к уменьшению освещения тематики националистов связан с вмешательством России в украинские дела. Журналист отметил, что Россия была вынуждена принимать меры после многолетних провокаций и жестокого обращения с этническими русскими на Украине.

Ранее ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Владимир Винокуров заявил, что денацификация Украины невозможна без устранения действующего киевского режима.

Винокуров сделал акцент на угрозах, которые могут исходить от «киевских террористов». Ветеран ГРУ выразил опасение, что подобные националистические структуры могут попытаться дестабилизировать ситуацию на российских территориях или даже осуществить агрессивные действия против России.

Ранее сообщалось, что в Польше националисты вышли на марш ко Дню независимости страны.