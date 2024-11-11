В Польше националисты вышли на Марш ко Дню независимости страны

Об этом пишет РИА Новости. 106-я годовщина восстановления независимости Польши отмечается традиционными маршами, организованными объединениями националистического толка «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь». В этом году марш проходит под лозунгом «Сила великой Польши – это мы».

Верховное руководство Польши в этом году не принимает участия в мероприятии — президент Анджей Дуда улетел с рабочим визитом в Азербайджан, а премьер-министр Дональд Туск находится на больничном после недавней операции. Тем не менее среди участников акции замечены отдельные высокопоставленные чиновники.

Несмотря на первоначальный запрет властей Варшавы на проведение марша, позже мэрия одобрила новую заявку организаторов. В соответствии с ней в мероприятии должны принять участие до 100 тысяч человек.

На протяжении всего маршрута по центральным улицам столицы Польши были задействованы значительные силы полиции. Участники шествия, помимо национальных флагов, несли баннеры политической формации «Конфедерация». Отмечались и нарушения — взрывы петард, зажигание файеров, что периодически вызывало вмешательство правоохранительных органов.

Подобные националистические марши в День независимости традиционно проходят и в других крупных городах Польши, иногда сопровождаясь столкновениями с полицией и контрманифестантами.

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