В новогоднем поздравлении Зеленский на странном подсвеченном фоне говорил о намерении добиться мира любым путем, а также попасть в Евросоюз и НАТО. Вместе с супругой украинский президент также поздравил граждан в Telegram.

Однако наиболее бурная реакция на поздравление появилась в соцсети Х. Там пользователи напомнили Зеленскому, что из-за Киева европейцы сталкиваются с баснословными суммами в счетах за электричество, так как российский газ через Украину перекрыли. Часть юзеров призвала Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, прекратить огонь или как минимум покрыть расходы Европы.

«Закончи войну! Проведи выборы!» — заявил @dpfromtx.

Отметим, что также Зеленский упоминал в обращении украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан». Однако на кадрах узнали отрывки из видео на YouTube-канале Korea Defense Blog, где военные Южной Кореи запустили баллистические ракеты Hyunmoo-2A и MGM-140 ATACMS. Таким образом, уже с начала 2025 года Зеленского поймали на лжи.

Ранее специалист спрогнозировал судьбу Зеленского в случае потери власти.