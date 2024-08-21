Начались переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна

Председатель Правительства России Михаил Мишустин прибыл на переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Встреча премьер-министров двух стран проходит в Доме правительства. Об этом в среду, 21 августа, сообщил ТАСС.

Политики планируют обсудить перспективы сотрудничества и взаимопомощи двух стран в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве. В конце переговоров Мишустин и Ли Цян подпишут ряд межправительственных и межведомственных соглашений.

Встреча стала 29-й, первые переговоры премьеров России и Китая состоялись в 1996 году. В прошлый раз Мишустин и Ли Цян общались в декабре 2023 года в Пекине.

Известно, что Ли Цяна сегодня в Москве также примет Владимир Путин. Детали их предстоящих переговоров не уточняются.

Ранее сообщалось о том, кто сопровождал президента России Владимира Путина на его встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. С российской стороны в ней поучаствовали Игорь Сечин, Алексей Миллер, Андрей Костин и другие.